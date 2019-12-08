الجيش الإسرائيلي يعتقل طفلة وهي في طريقها الى المدرسة

2019/12/08 | 11:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، طفلة فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأوضحت مصادر محلية، أن عناصر من القوات الإسرائيلية المتمركزة على حاجز "أبو الريش" في محيط الحرم الإبراهيمي، اعتقلت الطفلة أفنان عادل أبو اسنينة (14 عاما)، وهي في طريقها إلى مدرستها، بحجة حيازتها سكينا.

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