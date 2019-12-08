2019/12/08 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

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انطلاق عمليات اليوم الثاني من ’’إرادة النصر’’ السابعة شمال ديالى

يتبع.



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بغداد اليوم-النجف

أكد قائد شرطة النجف، اللواء الحقوقي غانم محمد جعفر الحسيني، السبت (7 كانون الأول 2019)، خلال اجتماع أمني أن محافظة النجف آمنة، وان هناك خطط جديدة لتطبيق القانون وحماية الممتلكات والمؤسسات.

وذكر اعلام شرطة محافظة النجف، في بيان

بغداد اليوم - بغداد

أعلن اعلام الحشد الشعبي، السبت، عن العثور على 14 مضافة لداعش في ديالى ضمن عملية ’’إرادة النصر’’.

وقال اعلام الحشد في بيان، إنه "ضمن عمليات إرادة النصر السابعة التي انطلقت اليوم في ديالى قوة

بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر أمنى رفيع في محافظة ديالى، السبت (7 كانون الأول 2019) بان السلطات الامنية في السليمانية بدأت بتحصين حدودها بشكل مكثف مع المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان" السلطات الامنية في السليمانية نقلت

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