خلف لواع: لسنا بحاجة إلى مقاتلين أجانب

2019/12/08 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، اليوم الأحد أن العراق ليس بحاجة الى مقاتلين أجانب للانضمام الى صفوف قواته الأمنية، مشيراً الى أن العراق يمتلك أكثر من مليون عنصر أمني وليس بحاجة الى مقاتلين أجانب.

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