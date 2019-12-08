يستغيثون في فيديو.. العثور على متظاهرين عراقيين اختطفوا خلال مجزرة السنك

2019/12/08 | 11:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، مقطع فيديو يظهر مجموعة من الناشطين مكبلين ومعصوبي الأعين، احتجزهم مسلحون خلال أحداث مجزرة السنك والخلاني ليل الجمعة في العاصمة بغداد.

وقالوا الناشطون إن قوات عمليات بغداد هي التي اكتشفت موقع المتجزين.



ويسمع في الفيديو صوت أحد أفراد الأمن يطمئن المحتزين بأن سيتم تحريرهم، قائلا إن عناصر "حزب الله" هم المسؤولون عن اختطافهم وتعذيبهم.

وبدت على الشبان المحتجزين آثار تعذيب شديد، وكانوا يستغيثون، وبعضهم يبكي من شدة الألم.



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يذكر أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني وجسر السنك ببغداد الجمعة.

وقال شهود عيان إن سيارات مدنية لميليشيات موالية لإيران كانت تطلق النار على المتظاهرين في ساحة الخلاني، فيما أطلق مسلحون النار بعدما سيطروا على مبنى يحتله المحتجون منذ أسابيع قرب جسر السنك القريب.

وجاءت هذه الاعتداءات بعيد فرض الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من قادة الفصائل الموالية لإيران، يشتبه بأنهم تورطوا في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

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