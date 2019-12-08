بالأرقام.. إحصائية تكشف ما تبقى من الأقليات في العراق

2019/12/08 | 11:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت إحصائية ما تبقى من الأقليات الدينية والقومية في العراق.

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