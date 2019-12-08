الحشد الشعبي ينطلق لليوم الثاني بعمليات “إرادة النصر السابعة” شمال ديالى

2019/12/08 | 11:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انطلقت قطعات الحشد الشعبي، الاحد، لليوم الثاني بعمليات إرادة النصر السابعة شمال ديالى.

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