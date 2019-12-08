2019/12/08 | 11:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذات محركات إقتصادية في استهلاك الوقود والديزل بأداءٍ ممتازًا وقيادة هادئة ومريحة بشكل استثنائي وشعور كفاءة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أورفان .. متعددة الأستخدامات من النقل إلى الأسعاف) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أورفان .. متعددة الأستخدامات من النقل إلى الأسعاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).