2019/12/08 | 11:40 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى تطالب بمنحها صلاحيات تغيير مدراء الدوائر ورؤساء الوحدات الإدارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/08 | 11:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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