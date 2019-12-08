كلوب يختار بديلا لماني وصلاح

2019/12/08 | 11:42 - المصدر: العهد نيوز

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كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن ليفربول يراقب لاعبًا برازيليًا لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الألماني

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