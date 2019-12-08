برهم صالح يتسلم شروط اختيار رئيس الوزراء موقعة من 120 نائبا

2019/12/08 | 11:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أكد عضو مجلس النواب النائب يونادم كنا، تسليم قائمة موقعة من قبل 120 نائباً إلى رئيس الجمهورية برهم صالح تحتوي على شروط

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