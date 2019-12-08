هنا شيحة تكشف لأول مرة أسباب انفصالها عن أحمد فلوكس

2019/12/08 | 11:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت الفنانة المصرية هنا شيحة، كواليس انفصالها عن زوجها الممثل أحمد فلوكس، متحدثة ولأول مرة عن الأسباب التي دفعتهما إلى اتخاذ قرار الطلاق.

وقالت هنا في تصريحات تلفزيونية: "أنا وأحمد كزوج وزوجة لم نستطع التأقلم مع بعض، ولكننا مازلنا أصدقاء هو رجل شهم جدًا وأنا مازلت أحبه وأحترمه، ويقف معي في جميع مشاكلي".

وأضافت: "المشكلة ليست في العند أو الرغبة في المساواة، أنا ضد المساواة بين الرجل والمرأة، لأننا مختلفان عن بعض، ولكن التركيبة نفسها لم تنجح بيني وبينه".



وتابعت "فضلنا أن نكون أصدقاء وألا نخسر بعض، والدليل أنه بعد انفصالنا في شهر رمضان، ساعدني في النقل لمنزل جديد، وكان يتناول الطعام معي".

وأردفت: "عندما انفصلنا أنا وأحمد طلبت منه أن نكون متحضرين، وأن نسلم على بعض إذا تقابلنا، لأن الحياة لا تستحق كل هذا الوجع".

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