2019/12/08 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم
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أعلنت شركة الموانئ العراقية التابعة لوزارة النقل، الأحد (8 كانون الأول 2019)، تدشين ثلاثة أرصفة ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بمواصفات عالمية.. تدشين 3 أرصفة في ميناء أم قصر شمالي البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- البصرة
أعلنت شركة الموانئ العراقية التابعة لوزارة النقل، الأحد (8 كانون الأول 2019)، تدشين ثلاثة أرصفة ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بمواصفات عالمية.. تدشين 3 أرصفة في ميناء أم قصر شمالي البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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