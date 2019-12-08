بمواصفات عالمية.. تدشين 3 أرصفة في ميناء أم قصر شمالي البصرة

2019/12/08 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أعلنت شركة الموانئ العراقية التابعة لوزارة النقل، الأحد (8 كانون الأول 2019)، تدشين ثلاثة أرصفة ف...





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