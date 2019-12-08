نتائج مميزة لأبطال العراق في بطولة كولف كلاسيك لبناء الأجسام

2019/12/08 | 11:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ابطال العراق ببناء الاجسام عدداً من الميداليات الملونة في بطولة بطولة كولف كلاسيك العالمية المقامة في الامارات في مختلف الفئات بمشاركة اكثر من ٦٠ بلدا عربيا واجنبيا واكثر من ٥٠٠ لاعب بمختلف الفئات.

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