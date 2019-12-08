2019/12/08 | 12:13 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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العهد نيوز – بغداد
القت مفارز من شرطة محافظة الديوانية، القبض على ٣ اشخاص بحوزتهم مواد مخدرة.
وقال مصدر في اعلام شرطة المحافظة لـ"العهد نيوز"، اليوم الاحد،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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