القبض على 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة

2019/12/08 | 12:13 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – بغداد

القت مفارز من شرطة محافظة الديوانية، القبض على ٣ اشخاص بحوزتهم مواد مخدرة.

وقال مصدر في اعلام شرطة المحافظة لـ"العهد نيوز"، اليوم الاحد،

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