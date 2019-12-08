ناسا ترصد انبعاث من سطح كويكب “بينو” الكارثي

2019/12/08 | 12:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت وكالة ناسا صورا مقربة مذهلة لأعمدة الغبار والصخور، التي تنطلق من سطح كويكب “بينو” القريب من الأرض بينما يتحرك عبر النظام الشمسي.

ويدرس باحثون من

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