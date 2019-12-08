800 مليون دولار حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق في 8 أشهر

2019/12/08 | 12:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال المدير العام لإدارة جمارك إيلام روح الله غلامي، الأحد، إن صادرات إيران إلى العراق عبر البوابة الرئيسية شهدت زيادة بنسبة 25٪ في الحجم مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف "في المتوسط ​​، تحمل 1000 شاحنة بضائع إلى العراق من محطة مهران الحدودية يومياً".

السلع التصديرية تشمل بشكل رئيسي الأسمنت والمنتجات الزراعية ومنتجات الصلب والمنتجات البلاستيكية والسيارات وقطع غيار السيارات والبتروكيماويات.

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