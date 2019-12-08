الأمن النيابية تجتمع بالقادة الأمنيين لمناقشة ’’مجزرة السنك’’

2019/12/08 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاحد (8 كانون الأول 2019)، اجتماعاً مع القيادات الأمنية لمناقشة الخروقات الأمنية، وقتل المتظاهرين في السنك وسط العاصمة بغداد

وقال مصدر داخل مجلس النواب، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية عقدت اجتماعها مع القيادات الأمنية لمناقشة الخروقات الأمنية وقتل المتظاهرين في السنك والخلاني وسط العاصمة بغداد".





يتبع...............................................................

بغداد اليوم- بغداد

رد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، الأحد (08 كانون الأول 2019)، على الجهات التي تتهم قوات الحشد الشعبي باستهداف المتظاهرين، متهماً بعض الدول بتسويق هذا الموضوع وربطه بالتظاهرات.

ونقلت

بغداد اليوم-اربيل

رأى عضو برلمان اقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبوار بابكئي، أن الكرد لن يقبلوا بأقل من استحقاقهم في الحكومة الاتحادية المقبلة، فيما أكد ان هذا أهم من تسمية رئيس الوزراء الجديد.

وقال بابكئي في حديث لـ (بغداد الي

بغداد اليوم-متابعة

أكد ظافر العاني، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاحد (8 كانون الأول 2019)، أن استقالة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لن تعفيه من المساءلة الدولية لو "عجز" القضاء العراقي عن

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