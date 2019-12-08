المرور تضع ضوابط لتحديد جودة ومتانة السيارات

2019/12/08 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت مديرية المرور العامة ضوابط لتحديد جودة ومتانة السيارات وحصر المخالفات.

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