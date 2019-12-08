فلاح أمين الرهيمي - أين الحقيقة ؟ (2)

2019/12/08 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي شكراً للدستور العراقي الذي وفر لنا هذه الفسحة الصغيرة من الحرية تستطيع بها مخاطبة ومحاورة المسؤولين في الدولة عما يصدر منهم من تصريحات وأقوال فيما يتعلق بضحايا المظاهرات الجماهيرية الواسعة والعفوية المطالبة برغيف الخبز والعمل والخروج من حلقة الطائفية وأخطبوط الفساد الإداري التي ذهب ضحيتها أربعمائة وأربعون شهيداً وخمسة عشر ألف جريح.وكثرت الأقاويل والاتهامات عن الفاعل المجهول الهوية في الوقت الذي ا......

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