غسان صابور - صبيانيات... رهيبة...

2019/12/08 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور بعد الشتائم الصبيانية التي تبادلها ..قبل تحضير مؤتمر حلف الأطلسي الأخير و الذي تـم بالعاصمة البريطانية لندن...كل من الرؤساء آردوغان وترامب وماكرون..الأخير الذي وصف حالة الحلف بموت دماغي..والأول الذي يرد على الثالث أنه شخصيا يجب أن يفحص ويعالج موته الدماغي (سياسيا)...والثاني الذي يصف تصرفات الأول حاليا بسوريا "بولدنات"..كما يصف الثالث..بتصرفات غير لائقة..ولدنات..صبيانيات..وتقاذف بالكلما......

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