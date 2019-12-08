صالح يتسلم شروط اختيار رئيس الوزراء موقعة من 120 نائبا

2019/12/08 | 12:33 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG – أكد عضو مجلس النواب النائب يونادم كنا، اليوم الأحد، تسليم قائمة موقعة من قبل 120 نائباً إلى رئيس الجمهورية برهم صالح تحتوي على شروط اختيار رئيس الوزراء.وقال كنا، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية،اطلعت عليه /SNG/، إن “هنالك 20 شخصية من داخل البرلمان ومن مختلف الكتل السياسية التقوا رئيس الجمهورية برهم ...

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