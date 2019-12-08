المشكلات الدفاعية تتسبب في تفاقم أزمة مانشستر سيتي

2019/12/08 | 12:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ظهرت المشكلات الدفاعية مرة أخرى لتكلف مانشستر سيتي الهزيمة 2-1 أمام جاره وغريمه مانشستر يونايتد وتتعرض آمال الخاسر لضربة كبيرة في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

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