2019/12/08 | 12:42 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموانئ: 3 ارصفة في ميناء ام قصر الشمالي ستدخل الخدمة خلال الاشهر المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/08 | 12:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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