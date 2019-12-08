العطار يقدم مقترحاً صناعياً للحكومة المقبلة

2019/12/08 | 12:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقترح عضو المجلس الإقتصادي العراقي غدير العطار، الأحد، تخصيص نسبة من أرباح المصانع حين تشغيلها لجميع العاملين.

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