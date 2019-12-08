تركيا تشارك بـ 20 شركة في معرض

2019/12/08 | 12:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة "الأناضول" أن 20 شركة تركية في مجال الصناعات الدفاعية تستعد للمشاركة في معرض "الخليج للدفاع والطيران الخامس" في الكويت بين 10 و12 ديسمبر الجاري.

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