المنتجات النفطية توزع الغاز والنفط الابيض لعوائل الشهداء مجاناً في النجف

2019/12/08 | 12:44 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – النجف

شرعت شركة توزيع المنتجات النفطية، بمساندة المتظاهرين السلميين في محافظتي النجف الأشرف وذي قار من خلال قيام ملاكاتها في فروعها بالمحافظتين

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