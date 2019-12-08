2019/12/08 | 12:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكدت اللجنة المالية النيابية, اليوم الاحد, ان حكومة تصريف الاعمال سترسل مشروع قانون موازنة العام المقبل قريبا وستنجز بأسرع وقت لغرض عرضها على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: موازنة 2020 ستقر بداية العام المقبل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: موازنة 2020 ستقر بداية العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).