العطار يقدم مقترحاً اقتصادياً يحفز العمال ويقلص البطالة

2019/12/08 | 12:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أقترح عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، اليوم الأحد، تخصيص نسبة من أرباح المصانع حين تشغيلها للعاملين فيها بهدف تحفيز العمال وتقليص البطالة.

وقال العطار في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه ، إن على "الحكومة المقبلة ومن أجل تحقيق الرفاه الاقتصادي للمواطنين، يجب تخصيص نسبة من الأسهم في المصانع العراقية التي لابد من تفعيلها في المرحلة المقبلة".

وبين "يتم تخصيص أموال على شكل أسهم من أرباح المصانع للعاملين فيها، مما سيؤدي إلى زيادة الوعي الجماهيري للعمل في مصانع البلد إضافة إلى تقليل نسب البطالة".

وأشار العطار إلى "ضرورة ان تتبنى الحكومة الجديدة أيضاً مشروع القروض الميسرة خالية الفوائد المركبة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد من أجل توفير دعامة حقيقيّة للاقتصاد الوطني، على الصعيد المحلي".

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