النزاهة تضبط قضايا فساد بقيمة 400 مليار دينار بشهر واحد

2019/12/08 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن قيام مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها بتنفيذ عددٍ من عمليات الضبط في بغداد والمحافظات خلال شهر تشرين الثاني 2019.

وقالت الدائرة، بحسب بيان لهيئة النزاهة اليوم الأحد، إنه تم خلال الشهر 34 عملية ضبط، بلغت قيم الفساد فيها أكثر من 400 مليار دينار.

وأضافت الدائرة، أنه تم تنفيذ عملية ضبط قطع أثرية مهربة تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، بحوزة 6 متهمين في ذي قار تعد أبرز تلك العمليات.

وأضافت الدائرة، أن من بين العمليات ضبط مواد غير مطابقة للمواصفات تم التعاقد عليها بموجب 13 عقداً بقيمة 80.1 مليون دولار في شركة نفط البصرة، لافتة إلى أنه تم دفع جميع مستحقات المجهزين منذ عام 2012.

وتابعت: إضافة إلى قيام محافظ كركوك بتوزيع 25 مليار دينار من الأموال الخاصة بمشاريع المحافظة على أصحاب الشركات الذين تربطهم به علاقات شخصية وحزبية، ووجود مخالفات في التنفيذ والصرف، وصرفه مبالغ طائلة كضيافة لديوان المحافظة.

وأكدت الدائرة، قيام مدير الوقف السني في نينوى وعدد من الموظفين بتعيين أكثر من 250 موظفاً من أقاربهم من الرجال والنساء بصفة (حارس جامع)، وقيامه باستقطاع مبالغ من رواتب الذين تم تعيينهم دون تأليف لجنة حسابات، علماً أن جميع من تم تعيينهم لم يباشروا في أعمالهم.

وبينت دائرة التحقيقات، أن كلا من مكتبي تحقيق كركوك وكربلاء نفذ 6 عمليات من مجموع العمليات البالغ 34 عملية، لافتة إلى أن تلك العمليات أسفرت عن ضبط 25 متهماً، كانت النسبة الأعلى منهم في نينوى، إذ بلغ عددهم 7 متهمين.

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