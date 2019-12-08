النفط تعلن توزيع الغاز السائل لمواكب خدمة المتظاهرين في الناصرية والنجف مجاناً

2019/12/08 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة النفط، الاحد (08 كانون الأول 2019)، دعمها للمتظاهرين السلميين بتوزيع الغاز السائل لموا...





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