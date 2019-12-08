قائد البحرية الإيرانية: التواجد الأميركي في الخليج استعراضي وعديم الفائدة

2019/12/08 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني حسين خانزادي، التواجد الأميركي في مياه الخليج بالاستعراضي وعديم الفائدة.

وقال خانزادي في تصريح، إن السفن والمدمرات الأميركية ترسو عمليا في الموانئ وليس لها أي تأثير على البحار، وان المياه التي تسيطر عليها إيران آمنة تماما، مبينا أن قوات الدول الأخرى المتواجدة في المنطقة تسعى لتحقيق مصالحها غير المشروعة، حيث أن تواجدها وتحركاتها في الخليج مجرد استعراض وخداع ويأتي في سياق مزاعم انعدام الامن في المنطقة.

وأضاف أن تواجد القوى الغربية في مياه الخليج تخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، بهدف الإيحاء الى العالم بأن إيران تشكل خطرا على سائر دول العالم.

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