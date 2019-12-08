تدمير 3 مخابئ أسلحة لداعش في كركوك

2019/12/08 | 13:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، تدمير ثلاثة أوكار لداعش تستخدمها العناصر الإرهابية لخزن الاسلحة والعتاد ومواد الدعم اللوجستي في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تتمكن من تدمير ثلاثة أوكار لداعش في محافظة كركوك كان يستخدمها العناصر الإرهابية في خزن الاسلحة والعتاد ومواد الدعم اللوجستي".

واضافت انه "تم اتلاف المواد الموجودة بداخلها بالكامل".

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