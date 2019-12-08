صالح يستقبل بلاسخارت لبحث حماية أمن واستقرار العراق وتطلعات الشعب إلى الإصلاح

2019/12/08 | 13:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاحد، في قصر السلام ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

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