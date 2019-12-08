الفتح: قرعـة اختيار مرشحي مفوضية الانتخابات ستجرى بحضور ممثلي الجانب الاممي والنقابات والاتحادات

2019/12/08 | 13:46 - المصدر: العهد نيوز

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العهد ينوز – بغداد

اكدت كتلة تحالف الفتح ان القرعة العلنية لاختيار المرشحين الجدد لعضوية مفوضية الانتخابات ، ستجرى بحضور ممثلي النقابات والاتحادات والمنظمات المدنية وممثل

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