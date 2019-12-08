علاوي في رسالته إلى برهم صالح يكشف سر تشكيل الحكومة الجديدة

2019/12/08 | 13:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس جبهة الإنقاذ، أياد علاوي، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية برهم صالح لبدء حوار شامل يضم جميع القوى السياسية التي لم تشارك بقمع المتظاهرين، فيما أشار علاوي إلى الحكومة المؤقتة وهو تطور جديد يدل على عدم وجود إمكانية في اختيار بديل دائم لتولي رئاسة الحكومة.وقال علاوي في تغريدة له، “ادعو الأخ برهم صالح، لبدء […]

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