المنافذ تعلن اتخاذ قرارات لحماية المنتج المحلي من المهربين

2019/12/08 | 13:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، اتخاذها قرارات لحماية المنتج المحلي من المهربين والتي ترتقي م جرائمهم إلى مستوى الجريمة المنظمة التي تحاول إغراق السوق.

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