نائب ينتقد تمديد صلاحية الوزراء بإجراء تعاقدات ويدعو عبد المهدي لسحب يد عدد منهم

2019/12/08 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد النائب المستقل، يوسف الكلابي، الاحد (8 كانون الأول 2019)، تمديد صلاحية الوزراء حتى نهاية العام الحالي بإجراء تعاقدات، مطالباً رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى سحب يد عدد منهم.

وقال الكلابي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إن "هناك كتاب صادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء يكشف عن منح صلاحيات للوزراء للمضي بالتعاقدات حتى نهاية السنة الحالية وكأن الوزارة غير مستقيلة "، مبينا ان "هذا القرار اتخذ في الجلسة الاستثنائية التي تمت استقالة الحكومة بها وخلال الفترة الماضية".

واشار الى ان "استمرار عمل الوزراء في عملهم ويتمتعون بصفاتهم الرسمية وهناك الكثير من الاستجوابات ومنها وزير الصناعة والزراعة والنفط "، موضحاً أن "استجواب وزير النفط الذي يتعلق بي شخصياً لأني انا الذي قدم الاستجواب، وهذا كتاب لوزير النفط يوم 12 / 12 وطلبنا من الدائرة البرلمانية وامانة سر المجلس ارسال الكتاب الى وزير النفط".

وأضاف، أن "هناك ملفات كارثية وحجم الهدر بالمليارات وحجم السرقات كارثي، لذلك نعتقد ان استقالة الحكومة في العلن وادائها ملفات وشبهات فساد في الخفاء ضد مايطالب به الشعب العراقي من اصلاح لمنظومة الفساد والمحاصصة "، مشددا على ضرورة ان "يكون لمجلس النواب وقفة حقيقية مشرفة باتجاه ما يقوم به بعض الوزراء من استغلال أيامهم الاخيرة من اجل سرقة ما يستطيعوا ان يسرقوه".

وطالب الكلابي "رئيس مجلس الوزراء المستقيل لسحب يد الوزراء المستجوبين لحين تدقيق الاسئلة التي وجهت إليهم في الاستجواب، وسنوجه كتاب بتوقيع عدد من النواب".

وتابع: "سأوجه غدا كتب الاستجواب الى رئيس الادعاء العام لغرض فتح الملفات واجراء التحقيق ومنع سفر الوزراء المستجوبين".

يتبع.



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