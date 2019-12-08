رئيس الجمهورية يبحث مع ممثلة اللأمم المتحدة حق التظاهر السلمي وحفظ الأمن العام

2019/12/08 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الاحد، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت المتحدة حق التظاهر السلمي وحفظ الأمن العام.

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