القوات العراقية تدمر 3 أوكار لداعش في كركوك

2019/12/08 | 13:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية تدمير 3 أوكار لجماعة "داعش" الارهابية في محافظة كركوك شمالي العراق، مبينة أن تلك الأوكار كانت تستخدم في خزن الأسلحة وال...

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