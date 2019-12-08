اكتئاب الآباء يؤثر على الأبناء

2019/12/08 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دراسة حديثة أن دماغ الطفل يتأثر سلباً باكتئاب الأم أو الأب.

وتوصلت الدراسة التي أُجريت في جامعة كولومبيا إلى أن ثلث الأطفال الذين يعاني آباؤهم من الاكتئاب يتعرضون لتغيرات في بنية الدماغ وخاصة ما يتعلق بالحافز والمكافأة، وذلك بحسب فحوصات كشفتها صور الرنين المغناطيسي.

وتؤكد هذه النتائج ما توصلت إليه دراسة سابقة حديثة من أن الأطفال المراهقين الذين يشكون آباؤهم من الاكتئاب يكونون أكثر عرضة لهذا الاكتئاب بنسبة تبلغ 3 أضعاف الأحوال العادية.

ونُشرت نتائج الدراسة في “تشايلد أند أدوليسانت سيكاتري”، وشارك فيها 7 آلاف طفل ومراهق خضعوا لفحوصات الدماغ ولاختبارات نفسية للكشف عن مدى الميول الانتحارية، ودرجة الاكتئاب.



يُذكر أنّه من المقرر أن يخضع المشاركون لمتابعة تستمر 10 سنوات بعد هذه الجولة من الفحوصات.

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