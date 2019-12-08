القضاء يطلق سراح 2626 متظاهرًا ويكشف عن العدد المتبقي

2019/12/08 | 14:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد، إطلاق سراح (2626) من المتظاهرين السلميين‎‎.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته “يس عراق” إن “الهيئات الحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهرات، أطلقت سراح (2626) موقوفا من المتظاهرين السلميين لغاية يوم 8 / 12 / 2019”.وأكد البيان “وجود (181) موقوفا جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون”.

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