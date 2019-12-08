سعيد الوجاني - فشل زيارة مايك بومبيو الى المغرب // L’échec de la visite de Pompeo au Maroc

2019/12/08 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني فشل زيارة مايك بومبيو الى المغرب // L’échec de la visite du Pompeo au Maroc الابتزاز، والابتزاز المتبادل ، كان السبب الرئيسي ، لفشل زيارة كاتب الدولة في الخارجية السيد Pompeo الى المغرب .إذا كانت الإدارة الامريكية ، تتصرف بناء على المصلحة الضيقة ، أي تغليب مصلحتها الخاصة على جميع مصالح الاخرين المتعارضة ، فقد جسدت إدارة الرئيس Donald Trump بحق هذه الحقيقية مرتين مع النظام المغربي ، ولا اذ......

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