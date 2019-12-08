اطلاق سراح 2626 متظاهراً‎ ‎والتحقيق مع 181 آخرين

2019/12/08 | 14:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، اطلاق سراح 2626 متظاهراً.

وقال المجلس في بيان ورد لشفق نيوز إن "الهيئات الحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهرات أعلنت عن اطلاق سراح (2626) موقوفاً من المتظاهرين السلميين لغاية يوم 8 / 12 / 2019".

وأضاف البيان انه "ما يزال (181) موقوفا جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون".

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