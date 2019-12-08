صالح وبلاسخارات يدعوان لتعزيز الإجراءات الأمنية والقبض على منفذي 'جريمة السنك'

2019/12/08 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح والممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارات، الأحد، على حق التظاهر السلمي وعدم السماح بالفوضى، فيما طالبا بتعزيز الإجراءات الأمنية والقبض على منفذي "جريمة السنك".

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وتم أثناء اللقاء التداول بشأن الأوضاع الحالية التي يمر بها البلد، وسبل الحلول الممكنة التي تساعد في حماية أمن واستقرار العراق وتطلعات الشعب إلى الإصلاح".

وأضاف البيان، أنه "جرى التأكيد على حق المواطنين بالتظاهر السلمي الحر ومسؤولية أجهزة الدولة المختصة بالعمل على حماية المتظاهرين السلميين وحفظ الأمن العام للدولة وحقوق وأملاك المواطنين وعدم السماح بالفوضى وبكل ما يمكن ان يشوه الطابع السلمي للتظاهرات".وتابع، أنه "وبهذا الصدد تم التأكيد أيضاً على أن الجريمة المروعة التي استهدفت المتظاهرين يوم الجمعة الماضي وراح ضحيتها شهداء وجرحى التي نفذتها عصابات خارجة عن القانون استهدفت بشكل عام أمن واستقرار البلاد وبما يوجب في الحالين تكثيف وتعزيز الإجراءات الأمنية والقبض على منفذي الجريمة وإحالتهم إلى القضاء العادل والعمل بدقة وحرص بما يحول دون تكرار هذا الفعل الإجرامي البشع".

وفي الشأن السياسي، أوضح البيان أن "اللقاء تناول الآليات الدستورية والعمل السياسي المطلوب من أجل سرعة إنجاز التشريعات القانونية اللازمة للإصلاح ولإجراء انتخابات نزيهة، وكذلك إجراءات اختيار مرشح مناسب لرئاسة مجلس الوزراء للمرحلة المقبلة".يذكر أن ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد شهدا، مساء أول أمس الجمعة، إطلاق رصاص حي من قبل مجهولين، إضافة إلى قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين، فيما أعلنت وزارة الداخلية، عن فتح تحقيق بالحادث الذي أدى إلى استشهاد وإصابة 84 شخصاً.

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