كهرباء السليمانية تتحدث عن انخفاض بساعات التجهيز

2019/12/08 | 14:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية كهرباء محافظة السليمانية، باقليم كوردستان، اليوم الاحد، انخفاض ساعات التجهيز للمواطنين.

وقال مدير عام كهرباء محافظة السليمانية سالار حسام الدين بشأن أوضاع الكهرباء في المحافظة، انه في ظل الاوضاع الحالية فان ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين، ستنخفض في فصل الشتاء الحالي.

واضاف ان تجهيز الكهرباء للمواطنين يحتاج الى انتاج 6000 ميغاواط، بينما الانتاج الحالي يقدر بنحو 3000 ميغاواط فقط.

يشار الى ان ساعات تجهيز الكهرباء تنخفض بشكل دائم في كل فصل شتاء في مدن اقليم كوردستان.

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