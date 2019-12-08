بالصور.. ملاكم عراقي يتضامن مع الاحتجاجات بعد فوزه في بطولة أمريكية

2019/12/08 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تضامن الملاكم الأمريكي الجنسية عراقي الأصل باسل علي ناصر، مع المتظاهرين والمحتجين في العراق بعد فوزه على الملاكم الأمريكي چارلس كلارك في بطولة تكساس للمحترفين.

وارتدى الملاكم العراقي الأصل "الكمامة" ورفع العلم العراقي بعد هزيمته لخصمه الأمريكي چارلس كلارك من ستة جولات.

وبعد ان حسم باسل الفوز لصالحه وضع "الكمامة" على وجهه، وقام برفع العلم العراقي، في إشارة إلى تضامنه مع الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ الـ 25 من أكتوبر ولغاية اليوم.

يُشار إلى العراقي باسل علي ناصر ينحدر من محافظة البصرة جنوبي العراق.

بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر مطلع في محافظة الديوانية، الاحد (8 كانون الأول 2019)، بإصدار حكم بالسجن خمس سنوات وشهر على مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في الديوانية، لإدانته باستلام رشوة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إ

بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر مطلع، الأحد (08 كانون الأول، 2019) بصدور أمري قبض بحق ضابطين برتبة رائد ومقدم في الديوانية بتهمة قتل المتظاهرين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الهيأة التحقيقية المختصة بقضية قتل المتظاهرين والأحداث ا

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد (8 كانون الأول 2019) إطلاق سراح (2626) متظاهراً من المتظاهرين السلميين‎‎.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الهيئات الحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهرات، أطلق

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