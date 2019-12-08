كندا ترعا مؤتمرا لإعادة إعمار العراق في بغداد

2019/12/08 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تشهد العاصمة بغداد، الأربعاء المقبل، إقامة مؤتمراً لإعادة إعمار العراق برعاية كندية.

وقالت الجهة المنظمة في بيان لها، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "منظمة جامعة الخدمة العالمية في كندا (WUSC) وشركة القادة الكنديون للاستشارات الدولية CLIC سيقيمان فعاليات مؤتمر اطلاق مشروع إعادة اعمار العراق من خلال التنمية والنمو والتشغيل، صباح الاربعاء المقبل في فندق بابل".





واضاف: "يحضر المؤتمر السفير الكندي وعدد من المسؤولين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاضافة الى ممثلين للبعثات الاممية ومنظمات محلية ودولية".

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