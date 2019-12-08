دمـاء الشهـداء لـن تـذهـب سـدى ..

2019/12/08 | 15:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي محمود السبعاوي بعد مجزرة يوم السبت المصادف 7 / 12 / 2019 لا ..ايمان ..ولا ..اعتقاد ..ولا ..مشايخ ..ولا اصحاب ضمائر ..كلهم...أكمل القراءة ←

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