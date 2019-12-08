استقالة عبد المهدي.. وسقوط احجار الدومينو

2019/12/08 | 15:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ادهم ابراهيم لقد تغولت الاحزاب الحاكمة وميليشياتها كثيرا، واعتقدت انها تمكنت من حكم العراق لامد طويل، فتمادت في السلب والنهب والقتل والاختطاف وعاثت في الارض فسادا ، وخربت دولة عمرها...أكمل القراءة ←

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