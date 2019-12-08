2019/12/08 | 15:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار العبيدي إلى الرئاسات العراقية الثلاث ..نقول: الى الذين أنهارت قيم الحياة المقدسة عندهم..الى الذين آمنوا بشيوع نظريات الفساد بينهم..الى الذين تعاملوا مع الوطن والمواطن بأعتبارهم شطار عليهم..نقول لهم...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلى الرئاسات العراقية الثلاث) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلى الرئاسات العراقية الثلاث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).